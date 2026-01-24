Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Раскрыто имя «главного советника» Трампа в Европе

FT назвал генсека НАТО Рютте главным советником Трампа в Европе
Brian Snyder/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте является «главным советником» президента США Дональда Трампа в Европе. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники из окружения генсека.

По мнению собеседников агентства, именно благодаря талантам Рютте Трамп, вероятно, смягчил риторику в отношении Гренландии и финансовых пошлин для Европы. В обмен европейские лидеры лишь согласились на обсуждение возможного присутствия США на острове.

Источники отметили, что 14 лет на посту премьер-министра Нидерландов научили Рютте находить компромиссы и заключать сделки.

По словам доцента Лейденского университета (Нидерланды) Эрнста Дийксхорна, Рютте лучше всех понимал принцип «подводного плавания» в отношениях с Трампом: нужно оставаться под водой, не создавать волн и всплывать на поверхность лишь тогда, когда это необходимо для достижения результата.

Марк Рютте возглавил НАТО 1 октября 2024 года. С 2010 по 2024 год он был премьер-министром Нидерландов.

Ранее в Евросоюзе оценили уровень трансатлантических отношений.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27698323_rnd_2",
    "video_id": "record::3756d504-04ab-42f2-850f-8bdc7230ed67"
}
 
Теперь вы знаете
Вилка — орудие дьявола: 8 привычных вещей с захватывающей историей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+