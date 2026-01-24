Размер шрифта
Общество

Московские аэропорты рассказали о подготовке к сильным морозам

В Шереметьево и Домодедово заявили о готовности к работе в сильные морозы
Максим Блинов/РИА Новости

Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово подготовились к работе в сильные морозы. Об этом РИА Новости рассказали представители аэропортов.

По словам представителя Шереметьево, сотрудники работают в штатном режиме.

«Службы МАШ (международного аэропорта «Шереметьево». — прим. ред.) готовы к усилению морозов», — заявили в аэропорту.

В «Домодедово» также подчеркнули готовность к работе в условиях низких температур. Представитель авиагавани сообщил, что ранее сотрудники провели проверку работоспособности критического оборудования.

24 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы.

Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также рассказала RT, что в ночь на 25 января в Московской области возможно похолодание до -30 градусов.

Ранее москвичам рассказали, какой будет погода в феврале и марте.

