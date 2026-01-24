Размер шрифта
Общество

В Новосибирске мужчина избивал жену на глазах у падчерицы

kp.ru: в Новосибирске мужчина избивал и преследовал бывшую жену
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Новосибирска добивается наказания для бывшего супруга, который издевался над ней несколько лет. Об этом сообщает kp.ru.

По словам пострадавшей, конфликты в семье начались спустя полгода после начала совместной жизни. Мужчина проявлял патологическую ревность, проверял телефон и ноутбук жены, а также начал злоупотреблять алкоголем. Нападениям со стороны отчима подвергалась и 16-летняя дочь женщины от первого брака.

Окончательно уйти от супруга пострадавший удалось лишь в апреле 2025 года. Однако, преследования не прекратились, бывший муж продолжал следить за ней через видеодомофон и угрожать расправой с ножом. Опасаясь за свою жизнь, жительница Новосибирска обратилась в правоохранительные органы. Мужчина в беседе с kp.ru заявил, что бывшая жена просто на него обижена.

До этого на Камчатке осудили мужчину, который из ревности причинил вред подруге и ее псу. Обвиняемый избил 32-летнюю сожительницу, нанеся ей не менее 20 ударов кулаками, а затем связал женщину скотчем, изрезал ее ножом и совершил развратные действия. Незадолго до этого он засунул ее пса по кличке Эш в стиральную машину и включил режим стирки.

Ранее мужчина с разбитым сердцем лопатой расколотил окна в доме бывшей возлюбленной.

