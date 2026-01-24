Размер шрифта
В МИД обвинили Киев и Европу в попытке подменить ключевые вопросы урегулирования

МИД РФ: Киев и Европа пытаются подменить ключевые вопросы урегулирования
Антон Денисов/РИА Новости

Киев и Европа пытаются подменить ключевые вопросы урегулирования на Украине, связанные с территориальными реалиями и первопричинами кризиса. Об этом сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

По его словам, Москва считает неприемлемыми посреднические предложения западных стран, поддерживающих украинские власти и подливающих масла в огонь конфликта.

«Видим, что в настоящее время Киев совместно с европейскими столицами пытаются подменить ключевые вопросы, связанные с территориальными реалиями и первопричинами кризиса, обсуждением различных аспектов постконфликтного обустройства, включая гарантии безопасности и экономического восстановления», — отметил дипломат.

Полищук добавил, что Украина и Европа должны «перестать ставить телегу впереди лошади», что препятствует урегулированию.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о приближении сторон к завершению конфликта на Украине, заявил, что «сейчас важно имплементировать формулу, которая была в Анкоридже согласована».

Ранее Кремль назвал выход ВСУ из Донбасса важнейшим условием России в переговорах.

