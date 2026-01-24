В РЦП напомнили о деторождении до 18 и назвали условия для брака несовершеннолетних

Отец Макарий заявил, что возраст деторождения наступает раньше 18 лет

Несовершеннолетние молодые люди могут вступать в брак, если обладают достаточной нравственной зрелостью и ответственностью, а также получают согласие родителей или опекунов. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий.

Он пояснил, что юридические и законодательные нормы в подобных вопросах носят «вспомогательный характер и не являются решающими». По его словам, ключевым остается личная готовность конкретных людей к созданию семьи и родительству, включая осознанность и внутреннюю ответственность.

«В целом, возраст деторождения наступает раньше 18 лет, чисто физиологически», — обратил внимание он.

Священник отметил, что действующее законодательство позволяет зарегистрировать брак до достижения совершеннолетия при наличии разрешения родителей или опекунов. Он добавил, что в своей практике неоднократно сталкивался с такими случаями.

По мнению отца Макария, в индивидуальном порядке подобные решения могут быть оправданными, если молодую семью поддерживают родственники, органы опеки и, при необходимости, духовенство, а само вступление в брак не носит формального характера.

