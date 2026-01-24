Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В РЦП напомнили о деторождении до 18 и назвали условия для брака несовершеннолетних

Отец Макарий заявил, что возраст деторождения наступает раньше 18 лет
Reda.G/Shutterstock/FOTODOM

Несовершеннолетние молодые люди могут вступать в брак, если обладают достаточной нравственной зрелостью и ответственностью, а также получают согласие родителей или опекунов. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий.

Он пояснил, что юридические и законодательные нормы в подобных вопросах носят «вспомогательный характер и не являются решающими». По его словам, ключевым остается личная готовность конкретных людей к созданию семьи и родительству, включая осознанность и внутреннюю ответственность.

«В целом, возраст деторождения наступает раньше 18 лет, чисто физиологически», — обратил внимание он.

Священник отметил, что действующее законодательство позволяет зарегистрировать брак до достижения совершеннолетия при наличии разрешения родителей или опекунов. Он добавил, что в своей практике неоднократно сталкивался с такими случаями.

По мнению отца Макария, в индивидуальном порядке подобные решения могут быть оправданными, если молодую семью поддерживают родственники, органы опеки и, при необходимости, духовенство, а само вступление в брак не носит формального характера.

Ранее стал известен средний возраст российских женщин, рожающих первого ребенка.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27698275_rnd_2",
    "video_id": "record::f08e3859-7298-46e2-939c-7de0161f035f"
}
 
Теперь вы знаете
Вилка — орудие дьявола: 8 привычных вещей с захватывающей историей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+