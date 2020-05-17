Число заразившихся коронавирусом в Канаде превысило 75 тысяч

Число заражений коронавирусной инфекцией в Канаде за сутки увеличилось на 1 251 и достигло 75 864, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные минздравом страны.

В настоящее время в Канаде медики провели более 1,2 млн тестов на коронавирус. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в провинциях Квеебек, Онтарио и Альберта. Всего вирус зафиксирован у жителей 12 из 13 канадских регионов.

Всего с начала пандемии в стране выздоровели почти 38 тыс. пациентов. Власти Канады прогнозируют окончание первой волны коронавируса к концу лета.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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