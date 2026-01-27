Размер шрифта
Верховный суд инициировал изменения кассации для мировых судов

Верховный суд инициировал передачу кассации мировых судей региональным судам
Верховный Суд Российской Федерации

Верховный суд России (ВС) выступил с инициативой передать рассмотрение кассационных жалоб на решения мировых судей от окружных судов в президиумы высших судов регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пленум ВС под председательством Игоря Краснова.

Согласно изменениям, кассационные жалобы на решения мировых судей предлагается передать президиумам верховных судов республик, краев, областей и равных им судов. Кроме того, рассмотрение жалоб по делам об административных правонарушениях необходимо возложить на председателей высших региональных судов, их заместителей или уполномоченных судей. Сейчас подобными полномочиями наделены руководство окружных кассационных судов, а при второй кассации ее рассматривает председатель Верховного суда, его заместитель или уполномоченный ими судья.

Уточняется, что пленум ВС одобрил пакет законопроектов о поправках в законы о судебной системе и судах общей юрисдикции, а также в ГПК, КАС, КоАП и УПК для внесения в Госдуму.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за шестилетняя практика кассационных судов общей юрисдикции показала «необходимость дальнейшего развития судебной системы».

Председатель ВС Игорь Краснов ранее сообщил, что кадровые перестановки на некоторых значимых должностях в судебной системе России мотивированы стремлением к повышению эффективности ее работы и не означают утрату преемственности. Он отметил, что подобные изменения не являются показателем утраты преемственности, однако приток в систему новых компетентных специалистов крайне важен.

Ранее адвокат рассказал, что изменится в российской правовой сфере в новом году.
 
