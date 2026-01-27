Размер шрифта
Страны Северной Европы задумали использовать Россию в своих целях

FT: страны Северной Европы стремятся доказать свою полезность США за счет России
Страны Северной Европы надеются доказать США свою «полезность» за счет России на фоне возобновления внимания американской стороны к Арктике. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

Издание отмечает, что в любом конфликте в арктическом регионе страны-члены НАТО и Россия будут бороться за контроль над двумя главными участками моря: Фареро-Исландский рубеж и Медвежьим проливом между норвежским архипелагом Шпицберген и участком суши, заканчивающимся близ Кольского полуострова.

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил, что Осло прибегает к разведывательным самолетам, спутникам, дронам дальнего действия, подводным лодкам и фрегатам для наблюдения за Арктикой. Он пояснил, что таким образом Североатлантический альянс рассчитывает защищать регион в случае возможного конфликта, но прежде всего использует все перечисленное для «предотвращения эскалации и сдерживания России».

Высокопоставленный представитель скандинавских стран заявил изданию, что Соединенные Штаты зависят от этой разведывательной информации. По его словам, в Северной Европе хорошо осведомлены о том, что Россия делает на своей стороне границы. США также могут использовать воздушное пространство скандинавских стран для наблюдения за РФ, отметил источник.

Ранее сообщалось, что российские вузы будут готовить специалистов для освоения Арктики.
 
