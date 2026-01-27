Страны Северной Европы задумали использовать Россию в своих целях

Страны Северной Европы надеются доказать США свою «полезность» за счет России на фоне возобновления внимания американской стороны к Арктике. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

Издание отмечает, что в любом конфликте в арктическом регионе страны-члены НАТО и Россия будут бороться за контроль над двумя главными участками моря: Фареро-Исландский рубеж и Медвежьим проливом между норвежским архипелагом Шпицберген и участком суши, заканчивающимся близ Кольского полуострова.

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил, что Осло прибегает к разведывательным самолетам, спутникам, дронам дальнего действия, подводным лодкам и фрегатам для наблюдения за Арктикой. Он пояснил, что таким образом Североатлантический альянс рассчитывает защищать регион в случае возможного конфликта, но прежде всего использует все перечисленное для «предотвращения эскалации и сдерживания России».

Высокопоставленный представитель скандинавских стран заявил изданию, что Соединенные Штаты зависят от этой разведывательной информации. По его словам, в Северной Европе хорошо осведомлены о том, что Россия делает на своей стороне границы. США также могут использовать воздушное пространство скандинавских стран для наблюдения за РФ, отметил источник.

