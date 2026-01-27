В Минобороны сообщили об уничтожении в зоне СВО реактивных снарядов HIMARS

За прошедшие сутки в зоне спецоперации России на Украине средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также российские военные нанесли удар по переоборудованной для поражения наземных целей зенитной управляемой ракете С-200 и сбили 105 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

До этого в оборонном ведомстве сообщили, что за сутки российские военные поразили объекты энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того Вооруженные силы России ударили «по местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154-х районах».

Ранее Минобороны сообщило детали взятия под контроль Купянска-Узлового.