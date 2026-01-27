Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Наука

Медицинская технология помогла российским ученым повысить нефтеотдачу скважин

Сколтех: технология адресной доставки лекарств поможет увеличить добычу нефти
Сколтех

В Сколковский институт науки и технологий в результате неожиданного междисциплинарного сотрудничества инженеров-нефтяников и специалистов по адресной доставке лекарств разработали новые поверхностно-активные вещества (ПАВы) для увеличения нефтеотдачи скважин. Кроме того, ученые предложили инновационный способ повышения эффективности таких реагентов — инкапсуляцию активных молекул в оболочки из диоксида кремния, по аналогии с технологиями, применяемыми в медицине. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Поверхностно-активные вещества широко используются в нефтедобыче для увеличения нефтеотдачи пластов. Их закачивают в скважины в виде водных растворов: ПАВы снижают межфазное натяжение между водой и нефтью, повышают смачиваемость породы водой, а при дополнительной закачке газа могут образовывать пену, увеличивающую подвижность углеводородов.

В работе ученых Сколтеха описан способ усилить эти эффекты за счет инкапсуляции реагентов и предложены два новых ПАВа, ранее почти не изучавшиеся в контексте нефтедобычи.

«Саму идею инкапсуляции, заключения действующего вещества в оболочку, мы позаимствовали из медицины — для нефтедобычи она нова, — рассказал первый автор исследования, аспирант Сколтеха Арсений Чекалов. — Оба поверхностно-активных вещества, изученных в работе, ранее не были детально исследованы и не подвергались инкапсуляции. При этом мы показали синергическое взаимодействие между распадающимися капсулами и заключенными в них ПАВами».

В качестве оболочек исследователи использовали среднепористые наночастицы диоксида кремния. Эксперименты с образцами нефтеносных пород показали, что новые ПАВы обладают рядом ценных для увеличения нефтеотдачи свойств. Во-первых, они слабо адсорбируются на породе, что снижает расход реагента и позволяет ему проникать глубже в пласт. Во-вторых, вещества эффективно уменьшают напряжение на границе раздела воды и нефти. В-третьих, они значительно повышают смачиваемость карбонатных пород водой, облегчая вытеснение нефти.

Все эти эффекты усиливались при инкапсуляции реагентов в кремнеземные оболочки. При этом сами ПАВы — неионный алкилполиглюкозид и анионный алкилэфиркарбоксилат — сохраняли высокую эффективность в условиях высокой температуры и солености, характерных для реальных месторождений, независимо от наличия капсулы.

Руководитель исследования, старший преподаватель Центра науки и технологий добычи углеводородов Сколтеха Чэнгдонг Юань, отметил, что полученные результаты открывают перспективы для практического применения новой технологии. По его словам, следующим шагом станут испытания инкапсулированных ПАВов в условиях динамического течения — при заводнении керна и контролируемом разрушении капсул.

Такие исследования, считают авторы работы, позволят адаптировать технологию под разные типы коллекторов и сделать ее более надежной и гибкой для использования на реальных нефтяных месторождениях.

Ранее в России первыми в мире нашли способ лечения опасного вирусного заболевания.
 
Теперь вы знаете
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!