Фон дер Ляйен сообщила о заключении грандиозной сделки

Фон дер Ляйен: соглашение с Индией стало матерью всех сделок
MICHAEL BUHOLZER/Reuters

Торговое соглашение между Евросоюзом и Индией стало «матерью всех сделок». Об этом в соцсети X написала председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что сегодня «Европа и Индия творят историю» и подчеркнула, что «это только начало».

«Мы заключили соглашение, которое стало матерью всех сделок. Мы создали зону свободной торговли с населением в два миллиарда человек, и выгоду от него получат обе стороны. Это только начало. Мы будем развивать наши стратегические отношения, чтобы сделать их еще прочнее» , — написала фон дер Ляйен.

20 января фон дер Ляйен заявила о том, что ЕС хочет заключить с Индией соглашение о свободной торговле. 25 января в Еврокомиссии рассказали о том, что стороны вплотную подошли к завершению разработки соглашения. Об успешном окончании переговоров было объявлено 27 января на 16-м саммите Индия — ЕС. По информации СМИ, договоренности предусматривают отмену Индией пошлин на некоторые европейские товары, а также помощь ЕС по экологическому направлению – в частности, в сокращении выбросов парниковых газов.

Ранее в Европе сообщили о плохих отношениях между Каллас и Фон дер Ляйен.
 
