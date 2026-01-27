В Мурманске смонтировали линию электроснабжения на временных опорах ЛЭП. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Чибис.

«Специалисты начинают подавать напряжение в тестовом режиме. Если все пройдет по плану, далее будет произведена подача необходимой мощности для восстановления электроснабжения отключенных потребителей в Мурманске и Североморске», — написал он.

Губернатор отметил, что работы по установке постоянных опор продолжаются. Специалисты оперативных и аварийных служб продолжают работу в режиме повышенной готовности, добавил он.

4 января в двух городах Мурманской области — административном центре и Североморске — произошло отключение света из-за падения опор ЛЭП. В сетевой компании заявили, что конструкции были повреждены из-за снегопада и шквалистого ветра. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета Российской Федерации, две из пяти упавших опор находились в эксплуатации около 60 лет.

Ранее жителям обесточенного Мурманска начали раздавать продукты.