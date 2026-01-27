«По схеме YouTube»: в Госдуме назвали сроки полной блокировки Telegram в России

В России мессенджер Telegram будет полностью заблокирован по такой же схеме, как видеохостинг YouTube. Выполнить это планируется к сентябрю 2026 года, когда состоятся выборы, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Закрытие Telegram я ожидаю по схеме YouTube примерно к выборам [в сентябре 2026 года]. Но часть аудитории все равно останется, это мы видим на примере Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), там осталось примерно половина аудитории», — отметил парламентарий в пресс-центре НСН.

По его словам, важной платформой, в том числе для бизнеса, станет мессенджер Мах, который сейчас активно развивается. На этом фоне предпринимателям придется «искать выход между струйками», адаптироваться к меняющимся обстоятельствам и занимать те ниши, которые позволят россиянам сохранить прежний уровень жизни, заключил Делягин.

Напомним, в середине января пользователи Telegram в России начали массово жаловаться на проблему с загрузкой видеофайлов в мессенджере. Сообщалось, что она была связана с новыми мерами Роскомнадзора в отношении мессенджера. В Госдуме назвали ситуацию «намеком» администрации Telegram. Однако позже Роскомнадзор опроверг введение ограничений. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ОП заявили, что в России нет угрозы блокировки Telegram.