Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Спорт

Немец Зверев на русском языке выругался в матче Australian Open

Немецкий теннисист Зверев во время матча AO-2026 выругался на русском языке
Asanka Brendon Ratnayake/AP

Немецкий теннисист Александр Зверев во время четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open) с представителем США Лернером Тьеном выругался на русском языке.

В социальных сетях распространилось видео, как Зверев выругался с применением русских матерных слов в адрес, вероятно, болельщиков, находящихся на трибунах.

Зверев родился в семье русских теннисистов, эмигрировавших из СССР. Его отец — советский теннисист Александр Зверев — старший.

Встреча, которая длилась 3 часа 10 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3). Зверев 24 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Тьен выполнил 11 эйсов при девяти двойных ошибках и не использовал ни одного брейк-пойнта из трех заработанных за матч.

За выход в финал австралийского турнира Зверев сразится с победителем противостояния между испанцем Карлосом Алькарасом, который возглавляет мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов, и австралийцем Алексом де Минором. Их матч начался в 12:30 по московскому времени.

Ранее Арина Соболенко вышла в полуфинал Australian Open, выиграв сет 6:0.
 
Теперь вы знаете
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!