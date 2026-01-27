Размер шрифта
Сын украл $40 тысяч у матери с деменцией и потратил деньги на Lego

Daily Star: британец украл у матери с деменцией $40 тыс., потратив их на Lego
Martyn Walker

В Великобритании 55-летний мужчина украл $40 тысяч у матери, страдающей деменцией, и потратил деньги на конструктор Lego, пишет Daily Star.

Как сообщили в Королевском суде Нориджа, Мартин Уокер снял деньги с двух банковских счетов своей 83-летней матери Кристин. В это время женщина проживала в доме престарелых, а ее сыну было доверено управление ее финансами.

Прокуратура установила, что вместо оплаты ухода за матерью Уокер потратил средства на личные нужды, в том числе на покупку Lego, а также на бензин и бытовые расходы, потратив в общей сложности $40 тысяч.

Подозрения возникли после того, как дом престарелых сообщил о неуплате счетов. Позже Уокер признал свою вину по двум эпизодам кражи. В суде он заявил, что осознает последствия своих действий и признал, что злоупотребил доверием.

Судья Дэвид Пью назвал преступление «тяжелым нарушением доверия», подчеркнув, что подсудимый намеренно воспользовался уязвимым положением своей матери. В итоге Уокеру был назначен 18-месячный тюремный срок с отсрочкой на два года, а также 180 часов неоплачиваемых общественных работ и участие в реабилитационной программе.

Ранее в Швейцарии собрали самую большую в мире фреску из конструктора Lego.
 
