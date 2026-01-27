Ахматовец с позывным «Аид» заявил, что бойцы ВСУ задумали что-то непонятное

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «задумали что-то непонятное» в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил командир одной из групп спецназа «Ахмат» Бекхан Юнусов с позывным «Аид» в своем Telegram-канале.

По словам «Аида», ВСУ подтянули в зону, за которую несет ответственность его группа, дополнительные расчеты с беспилотниками.

«Там теперь реально Шереметьево, международный терминал, 12 тысяч рейсов в день», — сообщил ахматовец.

До этого в российских силовых структурах рассказали об усилении Вооруженных сил Украины в Харьковской области. По информации источника, на этот участок фронта противник перекинул подразделения спецназа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, а также инженерную технику для разминирования. Кроме того, туда направили часть подразделений 169-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Также сообщалось, что украинская армия усиливает позиции в Харьковской области наемниками, предположительно, из Колумбии.

Ранее Сырский пообещал наступления ВСУ в 2026 году.