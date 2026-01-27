Размер шрифта
«Нужна вакцина»: раскрыта необходимость закрытия границы с Индией из-за Нипаха

Онищенко: закрывать границу с Индией из-за вируса Нипаха пока не нужно
Vito Corleone/Global Look Press/Keystone Press Agency

На фоне вспышки вируса Нипаха в Индии появилась необходимость разработать вакцину от этого заболевания, чтобы своевременно прививать людей. Границу России и Индии на фоне распространения вируса закрывать пока не нужно – достаточно отслеживать ситуацию, так как речь идет о заболевании, не имеющем пандемического потенциала, заявил НСН эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Границу точно не надо закрывать, пока нет необходимости. Даже если дело дойдет до запрета, то не во всю Индию, а в те регионы, где это фиксируется», — отметил специалист.

Он напомнил, что речь идет о вирусе с природной очаговостью, распространяет его определенный вид летучих мышей. Это не такой высококонтагиозный вирус, как COVID-19 – в противном случае, ситуация сложилась бы совершенно иначе и была бы в разы опаснее, отметил Онищенко. По его словам, на данный момент нет подтвержденных случаев Нипаха в местности, где не живут крылановые, то есть регистрируется он в Юго-Восточной Азии, включая Индию, Бангладеш, Индонезию и так далее.

Однако, несмотря на то, что вирус Нипаха не имеет пандемического потенциала, вакцину от него необходимо разработать, считает Онищенко. По его мнению, это не столь сложная задача, просто до этого ее никто не ставил.

«Вакцинировать не нужно еще пока, но сделать вакцину не мешало бы, нужно изучить последние вирусы, которые были в 2026-м году», — заключил эпидемиолог.

Напомним, распространение смертельного вируса Нипах зафиксировали вблизи индийского города Калькутта. Накануне сообщалось, что заболели пять человек, около ста находятся на карантине. Препаратов или вакцин для лечения заболевших на данный момент нет. Подробнее о том, стоит ли опасаться россиянам этого вируса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученый предупредил о риске завоза вируса Нипаха в Россию.
 
