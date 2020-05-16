За сутки число случаев коронавируса в мире выросло на 87 тысяч

В мире за сутки число случаев коронавируса выросло на 87 тысяч, приблизившись к 4,43 млн, пишет ВОЗ.

Число смертей увеличилось на пять тысяч, достигнув 302 тысяч.

На первом месте по распространению коронавируса находится Северная и Южная Америка (1 909 483 заражения и 115 057 жертв). На втором месте — Европа (1 848 445 заражений и 164 723 жертвы). На третьем месте — Восточно-Средиземноморский регион (315 668 заражений и 9 701 жертва).

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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