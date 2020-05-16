В Молдавии число случаев коронавируса приблизилось к шести тысячам

В Молдавии число случаев коронавируса за сутки увеличилось на 189, достигнув 5 934, пишет минздрав страны.

Отмечается, что всего в стране выздоровели 2 344, скончались 207 человек.

С 16 мая в стране действует чрезвычайное положение в области здравоохранения. Молдавия также закрыла границы и отменила общественные мероприятия. Граждане обязаны носить маски в общественных местах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Премьер Испании хочет в последний раз продлить режим повышенной готовности