СК проверяет данные о невыплате работникам скорой в Иркутске надбавок по COVID-19

Следователи начали проверку по опубликованной в СМИ информации о том, что в Иркутске сотрудники скорой помощи не получают положенных им выплат за работу в условиях пандемии коронавируса, сообщается на сайте СК России.

16 мая в сети появилось видеообращение, записанное работниками иркутской скорой помощи. Медицинские работники рассказали, что не получают доплаты за то, что постоянно подвергаются риску заразиться коронавирусом.

В результате была организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат», говорится на сайте СК.

Ранее президент сообщил, что выплата устанавливается на три месяца, начиная с апреля. Врачам выплатят по 80 тыс. руб., средний медицинский персонал и врачи «скорых» получат по 50 тыс. руб. Младшему медперсоналу, фельдшерам и водителям «скорых» выплатят по 25 тыс. руб.

Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительных выплатах на сумму 50 млрд руб. для медиков, лечащих инфицированных коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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