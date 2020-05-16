Около 400 «ночных» штрафов за нарушение режима изоляции аннулируют в Москве

Московские власти решили аннулировать около 400 штрафов за нарушение режима самоизоляции, которые пришли ночью за то, что люди не сделали фото в приложении «Социальный мониторинг». Об этом рассказал РИА «Новости» глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он уточнил, что такие штрафы были выписаны до 28 апреля, так как с 29 апреля в городе уже утвердили распоряжение, что людей не беспокоят с 22.00 до 9.00 мск.

«Порядка 400 сообщений о нарушениях <...> будут отозваны из Главного контрольного управления города Москвы», — сообщил Лысенко.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. За минувшие сутки в России было выявлено 9200 случаев коронавируса в 83 регионах России.

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