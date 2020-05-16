Власти Приморья рассказали о резком скачке выявленных случаев заражения COVID-19

В Приморье положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили за сутки 87 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное правительство.

Власти края заявили, что такие данные свидетельствуют о резком скачке числа новых случаев заражения.

Так, новые случаи были установлены в Уссурийске, Партизанске, Находке, а также Арсеньеве.

Кроме того, от коронавирусной инфекции за сутки излечились 39 пациентов.

Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 за время пандемии поднялось до 1197.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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