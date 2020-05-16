Власти Швейцарии ослабили ограничения по пересечению границ

Швейцарские власти приняли решение смягчить ряд ограничений, введенных в рамках борьбы с пандемией нового типа коронавируса COVID-19, на пересечение границ с некоторыми государствами. Об этом сообщается на сайте правительства.

Так послабления начинают действовать с субботы, 16 мая, на границах с Австрией и Германией.

Разрешение на пересечение будет предоставлено тем, кто планирует навестить родственников и близких людей в соседнем государстве.

Кроме того, пересечь границу смогут те, кто владеет недвижимостью, садами, а также сельскохозяйственными или охотничьими угодьями в одной из этих стран.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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