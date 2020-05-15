В Госдуме назвали «безумием» санкции Украины против научных учреждений РФ

Россия не намерена отвечать зеркальными мерами в отношении Украины за санкции против ряда научных и культурных учреждений РФ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко.

«Я думаю, что это совершенное безумие <...> Российская Федерация, конечно, не будет отвечать на эти шаги зеркальными мерами, потому что мы заинтересованы в самом широком круге общения со всеми учеными», — сказала Драпенко.

Она также добавила, что данными санкциями Украина «отрезает себя абсолютно» от всех культурных связей, которые столетиями «подпитывали украинскую культуру прежде всего».

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский расписался в своей абсолютной «некомпетентности» и «зловредности».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда культурных и научных учреждений России. Под санкции, в частности, попали МГУ имени М. В. Ломоносова, Эрмитаж и ряд других учреждений.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МГУ оценили последствия украинских санкций

— Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ