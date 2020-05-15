Главврач калужской больницы уволился после скандала с допвыплатами медикам по 27 рублей

Главный врач Козельской межрайонной больницы № 3 уволился после скандала с дополнительными выплатами медикам за работу с коронавирусными больными, сообщает РИА «Новости».

Сотрудники больницы написали обращение с жалобой на спецвыплаты, которые для них составили 27 рублей.

Министерство здравоохранения потребовало от главврача объяснений, после чего он покинул свой пост.

Как рассказал заместитель главы регионального Минздрава Илья Соваков, и.о. главврача уже пообщался с коллективом больницы и установил «полное взаимопонимание».

Согласно распоряжению президента, врачам в течение трех месяцев должны доплачивать по 80 тыс. рублей, медсестрам — по 50 тыс. рублей, а младшим медицинским работникам — по 25 тыс. рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин раскритиковал организацию работы по выплатам медикам

— Мишустин поручил кабмину контролировать выплаты каждому медработнику

— Врачи получат спецвыплаты за работу с коронавирусными больными