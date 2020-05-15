Трамп: американские ученые работают над вакциной от коронавируса с 11 января
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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские ученые приступили к разработке вакцины от коронавируса еще 11 января, сразу после информации о распространившейся инфекции, сообщает «Интерфакс».
«Ученые в национальных институтах здравоохранения начали разрабатывать первую пробную вакцину 11 января», — сказал Трамп.
Он также заявил, что ученые начали разрабатывать вакцину уже в то время, когда граждане США еще не задумывались о возможности пандемии инфекции.
Президент в очередной раз подчеркнул, что «вакцина будет готова к концу года», и поблагодарил специалистов за оперативную работу.
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