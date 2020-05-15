В Минобрнауки не одобрили флирт между студентами и преподавателями

В Минобрнауки заявили, что близкие отношения между студентами и преподавателями российских вузов наносят ущерб репутации образования в стране, сообщает «Интерфакс».

«Минобрнауки считает, что такого рода явления в вузах недопустимы. Это выходит за рамки академической этики, вредит качеству образования, репутации вуза и системы образования в целом», — заявили в пресс-службе ведомства.

В министерстве также отметили, что знают об открытом письме студентов МГУ, в котором учащиеся заявляют о проблеме харассмента в университетах страны.

Ранее сообщалось, что студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ написали открытое письмо, в котором требуют создать механизмы для защиты студентов от домогательств.

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