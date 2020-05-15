Число сбоев в работе московского метро сократилось на 41% за последние 10 лет

Сбоев в работе московского метро за последние 10 лет стало меньше на 41%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова начальника столичного метрополитена Виктора Козловского.

«За последние 10 лет сбоев стало меньше на 41%. Раньше на миллион вагоно-километров было 0,17 таких случаев, сейчас — 0,1. По этому показателю мы №1», — сказал Козловский.

Он также добавил, что только за последний год в Московском метрополитене было заменено 87 километров рельсового полотна и отремонтировано 89 стрелочных переводов.

По его словам, в настоящее время одним из основных направлений работы в улучшении метро является переход на «бархатный» бесстыковой путь, при котором пассажиры не слышат стука колес.

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