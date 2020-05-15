Задержанная в Испании россиянка Красилова вернулась в Россию

Сотрудник Всероссийского центра карантина растений Олеся Красилова, которую задержали в феврале текущего года в Испании, вернулась в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Отмечается, что в ее освобождении сыграла большую роль активная юридическая поддержка.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору также выразила благодарность посольству России за содействие в освобождении россиянки, консульствам РФ в Испании и на Канарских островах, а также МИД РФ.

Ранее сообщалось, что россиянка Олеся Красилова была задержана в Испании по запросу США. Она обвинялась в передаче биометрических данных третьим лицам.

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