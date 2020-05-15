Еще 1235 человек вылечились от коронавируса в Москве

В Москве от коронавирусной болезни вылечились 24 562 человека, из них 1235 — за последние сутки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Она отметила, что диагноз пациентам врачи поставили после молекулярно-генетического теста.

Также Ракова добавила, что при выписке те граждане, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

По состоянию на 14 мая в России выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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