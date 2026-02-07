Бывший глава минкультуры Франции попал под расследование из-за связи с Эпштейном

Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении бывшего министра культуры страны Жака Ланга и его дочери Каролин по делу об отмывании денег из-за их многократного упоминания в материалах по делу Эпштейна, пишет Figaro.

По данным газеты, экс-министр и его дочь подозреваются в «отмывании средств, полученных в результате налогового мошенничества». Внимание прокуратуры привлекла офшорная компания на Виргинских островах, зарегистрированная Каролин Ланг и Эпштейном в 2016 году. В число ее владельцев входил и сам Жак Ланг. Кроме того, по завещанию Эпштейна дочери бывшего французского чиновника причитается $5 млн.

Ланга в ближайшее время вызовут в МИД Франции на беседу о его связях с Эпштейном. В Институте арабского мира, который он возглавляет, его призвали уйти в отставку, но экс-министр отказался. В отличие от него Каролин Ланг добровольно покинула пост руководителя профсоюза кинопродюсеров и другие занимаемые должности. Они с отцом упоминаются в материалах по делу Эпштейна 673 раза, но при этом отрицают, что знали о его преступной деятельности.

Более 3 млн страниц из дела Эпштейна с многочисленными фотографиями обнаженных девушек были опубликованы Минюстом США 30 января.

Ранее Билл и Хиллари Клинтон согласились дать показания в конгрессе по делу Эпштейна.