В посольстве России заявили об усилении милитаристских настроений в Швеции

Посол Беляев: шведы заговорили об усилении обороны из-за ситуации с Гренландией

Притязания США на датскую автономию Гренландии спровоцировали в шведском обществе разговоры об укреплении обороноспособности и усилении «европейской составляющей» НАТО. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

«Ситуация с Гренландией вызвала в шведском обществе дискуссию о необходимости усиливать «европейский компонент» НАТО, развивать собственную оборонную промышленность, формируя тем самым противовес Вашингтону», – пояснил глава российской дипмиссии.

По словам собеседника агентства, датско-американский конфликт вокруг Гренландии стал одной из самых обсуждаемых тем в шведских новостях.

«Это вполне закономерно. Шведы и датчане – народы Скандинавии, связанные общими североевропейскими корнями и традиционной взаимной поддержкой», – подчеркнул Беляев.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал мнение о том, что остров должен перейти под юрисдикцию США.

Ранее Дания отказалась от переговоров с США о продаже Гренландии, а местные жители начали готовиться к возможному вторжению.