Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Политика

В посольстве России заявили об усилении милитаристских настроений в Швеции

Посол Беляев: шведы заговорили об усилении обороны из-за ситуации с Гренландией
Global Look Press

Притязания США на датскую автономию Гренландии спровоцировали в шведском обществе разговоры об укреплении обороноспособности и усилении «европейской составляющей» НАТО. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

«Ситуация с Гренландией вызвала в шведском обществе дискуссию о необходимости усиливать «европейский компонент» НАТО, развивать собственную оборонную промышленность, формируя тем самым противовес Вашингтону», – пояснил глава российской дипмиссии.

По словам собеседника агентства, датско-американский конфликт вокруг Гренландии стал одной из самых обсуждаемых тем в шведских новостях.

«Это вполне закономерно. Шведы и датчане – народы Скандинавии, связанные общими североевропейскими корнями и традиционной взаимной поддержкой», – подчеркнул Беляев.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал мнение о том, что остров должен перейти под юрисдикцию США.

Ранее Дания отказалась от переговоров с США о продаже Гренландии, а местные жители начали готовиться к возможному вторжению.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!