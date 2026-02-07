Размер шрифта
Суд в Баку арестовал десятиклассника по делу о стрельбе в лицее

Суд арестовал стрелявшего в учителя в лицее Баку подростка на 4 месяца
Суд арестовал подростка, который выстрелил в преподавательницу частного лицея в Бинагадинском районе Баку. Об этом сообщает Trend News Agency.

По информации агентства, ходатайство следственного органа о применении меры пресечения в виде ареста в отношении подростка было рассмотрено в Бинагадинском районном суде и удовлетворено.

В отношении подозреваемого десятиклассника избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Инцидент произошел утром 6 февраля у частного лицея «Идрак». Обучающийся лицея пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем, принадлежавшим его отцу, и выстрелил в 28-летнюю учителя математики Шахло Камилову. Стрелявшего задержали. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось о нападении мужчины на детский сад в Бугуруслане.

Ранее сообщалось о нападении шестиклассника на трех девочек в школе Серпухова.
 
