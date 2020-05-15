Около 2,5 тысяч человек в Подмосковье вылечились от коронавируса

За минувшие сутки в Подмосковье от коронавирусной болезни вылечился еще 481 человек, в общей сложности — 2468. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Отмечается, что все выздоровевшие пациенты выписаны из больниц после отрицательных результатов тестов на COVID-19.

По состоянию на 14 мая в России выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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