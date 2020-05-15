На Курилах выявили первый случай коронавируса

Режим ЧС объявлен в Южно-Курильске из-за выявления первого случая заболевания коронавирусом на Курильских островах, передает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Как уточняется, COVID-19 был подтвержден у жителя Дагестана, прибывшего на остров Кунашир несколько дней назад.

«Предварительный экспресс-тест в аэропорту показал отрицательный результат. Пассажир получил предписание Роспотребнадзора об обязательной двухнедельной самоизоляции и сдал анализы – мазки из носа и горла», — указано в сообщении.

По данным властей, пациент не дождался окончания карантина и вышел на работу. Он должен был работать водолазом на судне «Байкал».

«Сегодня из лаборатории пришли положительные результаты. Ведется расследование о нарушении карантинного режима», — говорится в сообщении.

Как сообщают власти, мужчину незамедлительно изолировали в районное медучреждение. В Южно-Курильск был отправлен вертолет санавиации для доставки зараженного в инфекционный госпиталь в Долинске. До того времени, пока не будет полностью установлен круг контактных лиц, с островом приостанавливается транспортное сообщение.

По последним данным, в России зарегистрировано 252,2 тыс. случаев коронавируса, умерли более 2,3 тыс. человек, выздоровели 53,5 тыс.