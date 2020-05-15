В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом

От последствий, вызванных коронавирусной инфекцией нового типа, в Москве скончались еще 68 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Согласно данным оперштаба, у них был подтвержден диагноз пневмония, а также получен положительный результат тестов на коронавирус.

За все время в столице умерли уже 1 358 человек с диагнозом COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин заявил, что случаев COVID-2019 в Москве больше 130 тысяч

— Собянин рассказал про «свет в конце тоннеля» в ситуации с коронавирусом

— Власти объяснили, как москвичей выберут для массового тестирования на коронавирус