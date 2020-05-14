Врач рассказал, какая группа крови наиболее подвержена риску заражения COVID
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Заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал, какая группа крови наиболее подвержена заражению новым типом коронавируса COVID-19. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».
Он отметил, что соответствующее исследование было проведено китайскими учеными. В изучении приняли участие три тысячи пациентов.
Врач добавил, что чаще всего риску подвержены люди со второй группой крови. Таких людей в рамках исследования было 30%. Процентное соотношение заболевших с другими группами крови примерно одинаковое, сказал эксперт.
Круглый подчеркнул, что китайское изучение является предварительным и требует последующей работы.
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