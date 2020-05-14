Жертвами коронавируса в Британии стали более 33,5 тысяч человек

В Британии жертвами нового типа коронавируса COVID-19 за сутки стали 428 пациентов. Об этом сообщает Metro.

Так, общее число летальных исходов возросло до 33 614 умерших.

Кроме того, положительный результат анализов на коронавирус за сутки получили 3 446 человек. Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 за время пандемии поднялось до 233 151 граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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