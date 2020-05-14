Рябков заявил, что Запад использует тему коронавируса для сведения счетов с Россией

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что западные государства используют тему коронавируса для сведения счетов, что вызывает обеспокоенность у российской стороны. Соответствующее заявление он сделал в рамках презентации внеочередного специального доклада международного дискуссионного клуба «Валдай» «Не одичать в «осыпающемся мире», передает РИА «Новости».

Он отметил, что в западных государствах культивируется мнение о том, что Россия и Китай оказывали медицинскую помощь другим государствам в рамках борьбы с пандемией в целях «укрепления геополитического влияния»».

По его мнению, такие позиции, занимаемые на Западе, являются «очередным проявлением русофобии и синофобии».

«К сожалению, эта новая общая угроза не привела к смягчению геополитических разногласий, обострила идеологическое и информационное противостояние», — подчеркнул Рябков.

Замминистра добавил, что тема коронавируса используется в качестве меры для сведения счетов с «геополитическими конкурентами», а также пренебрежения международным правом и для вырывания тактических преимуществ.

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