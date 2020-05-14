Режим ЧС отменен в большей части Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что режим чрезвычайной ситуации, введенный в стране на фоне пандемии коронавируса, отменен в 39 префектурах из 47. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что режим ЧС продолжит действовать в Токио и Осаке.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в нескольких районах Японии в начале апреля на месяц, а затем был распространен на территорию всей страны до 31 мая.

По последним данным, в Японии выявлен коронавирус у 16 049 человек, 678 умерли, 8 920 вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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