В СПЧ будут следить за сохранением отпуска учителей
Комиссия Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по трудовым и пенсионным правам проследит за сохранением полноценного отпуска для учителей на фоне неясной ситуации с проведением Единого государственного экзамены (ЕГЭ) из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом заявил глава комиссии Борис Кравчеснко, сообщает РИА Новости.
В настоящее время педагогические коллективы сообщают о попытках школьных администраций отправить учителей в отпуск, отметил Кравченко. Он пояснил, что это делается для того, чтобы иметь возможность вызвать педагогов на работу для проведения ЕГЭ.
При этом в условиях пандемии учителя не имеют возможности полноценного отдыха, подчеркнул глава комиссии. Кравченко добавил, что в настоящее время учителя должны работать и получать среднюю зарплату и дополнительные выплаты при изменении условий труда.
Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России неоднократно переносило сроки сдачи ЕГЭ в 2020 году из-за пандемии коронавируса нового типа.
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