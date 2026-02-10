Размер шрифта
Открыт новый вид динозавра с колючей, как у ежа, кожей

Nature: в Китае обнаружен новый вид динозавра с иглами как у дикобразов
Fabio Manucci/Instagram

Палеонтологи из Китая обнаружили новый вид игуанодонтового динозавра Haolong dongi с уникальной кожей, покрытой полыми шипами, напоминающими иглы ежа или дикобраза. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

Окаменелость возрастом около 125 миллионов лет нашли в формации Исянь в провинции Ляонин. Ученые отмечают: уникальность образца в том, что вместе с костями сохранился отпечаток кожи — редкая удача для раннемеловых динозавров. Новый вид получил название Haolong dongi, что переводится как «колючий дракон». Он назван в честь китайского палеонтолога Дун Чжимина, умершего в 2024 году.

Изученный экземпляр был молодым: его длина от морды до хвоста составляла около 2,45 метра, а позвонки еще не срослись. Судя по родственным видам, взрослые особи могли достигать от трех до пяти и более метров. Кожа сочетала два типа чешуек и многочисленные шипы — от крошечных, длиной два-три миллиметра, до крупных, самый длинный из которых превышал четыре сантиметра.

Шипы были полыми и почти цилиндрическими по форме. По словам авторов, подобные структуры ранее не встречались у динозавров и не связаны ни с перьями, ни с чешуйчатыми шипами современных ящериц. Ученые считают, что такие шипы эволюционировали независимо и служили прежде всего защитой от хищников.

Большинство хищников того времени были сравнительно небольшими, и уязвимые пасти делали их чувствительными к подобной «броне». Шипы не гарантировали Haolong dongi неуязвимости, но значительно усложняли атаку и поедание этого вида. Кроме того, исследователи не исключают, что крупные шипы могли использоваться для отпугивания соперников, привлечения партнеров или даже восприятия вибраций окружающей среды.

Авторы отмечают, что шипы обнаружены у молодого животного, и пока нельзя исключить, что с возрастом они могли исчезать, однако подобная «потеря брони» выглядела бы эволюционно странной.

Ранее крошечный динозавр заполнил 70-миллионолетний пробел в эволюции.
 
