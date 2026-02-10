Размер шрифта
Названы черты характера, которые повышают риск стать жертвой мошенника

Психолог Шпагина: пять личностных черт повышают риски стать жертвой мошенников
Доверчивость, внушаемость, желание помочь, оптимизм и жадность — черты личности, которые характерны для жертв киберпреступлений, рассказала «Газете.Ru» криминальный психолог и полковник полиции в отставке, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

Собеседница «Газеты.Ru» совместно с коллегами выделили такие мишени для атак социальных инженеров: внушаемость и доверчивость как черта личности; неудовлетворённость жизнью, общее неблагополучие; отсутствие критического мышления; одиночество и дефицит внимания; желание помочь или альтруизм жертвы; отсутствие у жертвы должного уровня информирования об аналогичных схемах мошенничества и некоторые другие, например, простота и скорость свершения сделки.

«Такие качества личности как доверчивость и желание помочь, способствующие виктимизации. Об этом говорят и другие исследования. Кроме того, оптимизм, или вера, что все люди хорошие, часто приводят людей к излишней доверчивости по отношению к незнакомцам и их предложениям и просьбам. Жадность является ещё одной традиционной мишенью мошенников и аферистов всех времён. Несмотря на все предупреждения задуматься, почему такая большая скидка и дешевизна товара, люди все равно реагируют на предложения со значительным понижением цены. Внимание сосредотачивается на явной выгоде, и другие детали сделки воспринимаются не критично», — заметила психолог.

Еще одно излюбленное средство манипулирования жертвой — страх, так как негативные эмоции блокируют способность критически мыслить в условиях дефицита времени и заставляют человека действовать импульсивно, без обдумывания, либо на привычных автоматизмах.

