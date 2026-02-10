Размер шрифта
Новый автобренд Tenet Plus вышел на российский рынок

Автомобильный бренд Tenet Plus официально представили в России
Tenet Plus

Компании «АГР Холдинг» и Defetoo анонсировали создание нового российского автомобильного бренда — Tenet Plus. Об этом сообщает пресс-служба «АГР Холдинг».

«Проект становится третьим в совместном портфеле партнеров и отражает последовательную реализацию стратегии по формированию многополярной автомобильной экосистемы, а также является продолжением инвестиционных проектов в рамках глобальной стратегии локализации современного модельного ряда легковых автомобилей в России», — сообщили в компании.

Модельный ряд Tenet Plus разработан специально для российских условий эксплуатации. Основной фокус при создании автомобилей был сделан на надежность и продуманные инженерные решения, что должно обеспечить комфортную эксплуатацию в любых климатических и дорожных условиях, отметили в «АГР Холдинг».

Производство автомобилей Tenet Plus будет организовано по полному циклу на двух заводах «АГР Холдинг». Первые автомобили должны сойти с конвейера в первом полугодии 2026 года.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина — снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Кроме того, Сергей Целиков заявил, что подержанные автомобили на российском рынке в 2026 году подорожают в пределах 10%.

Ранее сообщалось, что в России рекордно упали продажи автомобилей группы Sollers.
 
