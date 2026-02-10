Канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны этой страны Борис Писториус, призвавшие готовиться к возможному вооруженному конфликту с РФ, не могут удержаться от антироссийской риторики. Такое заявление в ходе интервью для телеканала НТВ сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он обратил внимание, что в последнее время немецкие политики «поутихли» со своими требованиями о нанесении Москве поражения. Но, несмотря на это, им до сих пор «неймется».

«Всякие «мерцы, писториусы» объявили официально, что в 2029–2030 годах надо быть готовыми к войне против России», — подчеркнул дипломат.

17 ноября прошлого года министр обороны Германии Борис Писториус в ходе интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что РФ якобы может напасть на одну из стран — членов НАТО до 2029 года. По словам чиновника, вопрос о сроках потенциального начала вооруженного конфликта и подготовки к нему «остается спекулятивным». Он подчеркнул, что оценки экспертов начинают меняться. Часть из них утверждают, что столкновение произойдет в 2028 году. Ряд специалистов предполагают, что прошедшее лето было последним мирным.

Ранее Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать отсутствие у РФ планов нападения на Европу.