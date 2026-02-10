Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

«Почта России» столкнулась с масштабной утечкой сотрудников

Mash: с начала года из «Почты России» уволились около пяти тысяч сотрудников
Алексей Майшев/РИА «Новости»

С начала года из «Почты России» уволились около пяти тысяч почтальонов, операторов и руководителей отделений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, после новогодних праздников компанию покинули около 5% работников. Нехватка кадров уже приводит к задержкам доставки и закрытию отдельных отделений. Ожидается, что «Почта России» может потерять более 60 тысяч сотрудников.

Ключевыми причинами увольнений называются низкий уровень заработной платы и постоянно растущая нагрузка. Как пишет Mash, при этом объем обязанностей продолжает увеличиваться: сотрудникам поручают продажу дополнительных товаров, вводят жесткие планы и показатели эффективности. Руководство отделений испытывает давление из-за KPI, жалоб клиентов и внутреннего контроля. Обещанные премии и надбавки, по словам работников, зачастую не выплачиваются.

По информации Mash, фактический уровень заработной платы нередко оказывается ниже заявленного. В Москве средний доход сотрудников составляет около 43 тысяч рублей, у почтальонов — до 30 тысяч рублей, в регионах — порядка 25 тысяч рублей. На фоне кадрового дефицита отделения сокращают часы работы или временно закрываются, что сказывается на сроках доставки писем и посылок.

В декабре Mash сообщал, что из «Почты России» за последний год уволились порядка 40 тысяч человек.

Ранее «Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона получателя.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!