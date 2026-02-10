«Почта России» столкнулась с масштабной утечкой сотрудников

Mash: с начала года из «Почты России» уволились около пяти тысяч сотрудников

С начала года из «Почты России» уволились около пяти тысяч почтальонов, операторов и руководителей отделений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, после новогодних праздников компанию покинули около 5% работников. Нехватка кадров уже приводит к задержкам доставки и закрытию отдельных отделений. Ожидается, что «Почта России» может потерять более 60 тысяч сотрудников.

Ключевыми причинами увольнений называются низкий уровень заработной платы и постоянно растущая нагрузка. Как пишет Mash, при этом объем обязанностей продолжает увеличиваться: сотрудникам поручают продажу дополнительных товаров, вводят жесткие планы и показатели эффективности. Руководство отделений испытывает давление из-за KPI, жалоб клиентов и внутреннего контроля. Обещанные премии и надбавки, по словам работников, зачастую не выплачиваются.

По информации Mash, фактический уровень заработной платы нередко оказывается ниже заявленного. В Москве средний доход сотрудников составляет около 43 тысяч рублей, у почтальонов — до 30 тысяч рублей, в регионах — порядка 25 тысяч рублей. На фоне кадрового дефицита отделения сокращают часы работы или временно закрываются, что сказывается на сроках доставки писем и посылок.

В декабре Mash сообщал, что из «Почты России» за последний год уволились порядка 40 тысяч человек.

Ранее «Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона получателя.