НАК заявил о росте нападений школьников на учителей и одноклассников

В НАК заявили о росте атак учащихся на педагогов
Telegram-канал Mash

В России фиксируется рост нападений учащихся на одноклассников и педагогов, при этом потенциальных исполнителей все чаще ищут и вербуют через закрытые онлайн-сообщества. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), пишет РИА Новости.

Информация прозвучала на заседании НАК в Москве, которое прошло под руководством председателя комитета, директора ФСБ России Александр Бортников. Участники совещания рассмотрели вопросы повышения эффективности профилактики современных террористических угроз в Центральном федеральном округе.

В НАК отметили, что участившиеся нападения школьников нередко приводят к тяжким последствиям. По данным комитета, поиск исполнителей подобных преступлений, как правило, ведется в закрытых чатах мессенджеров и социальных сетей, связанных с деструктивными движениями и антироссийской повесткой. Также используются интернет-ресурсы, предлагающие «быстрый заработок», в том числе незаконным путем.

Для вовлечения подростков, как уточнили в НАК, активно применяются методы шантажа, запугивания, обмана и мошенничества. В комитете подчеркнули необходимость усиления профилактической работы и мониторинга подобных онлайн-площадок.

Ранее НАК сообщил о предотвращении 273 терактов в России за 2025 год.
 
