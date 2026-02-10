Размер шрифта
Бабушка продавала маленьких внучек мужчинам для групповых изнасилований

В Бразилии бабушка продавала собственных внучек педофилам
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В Бразилии раскрыли сеть педофилов, главой которой была бабушка жертв. Об этом сообщает газета Metrópoles .

Накануне, 9 февраля, полиция арестовала 55-летнюю Дениз Морено, бывшую сотрудницу школы в Сан-Паулу. Ее обвиняют в создании организованной сети по сексуальной эксплуатации детей и подростков. По имеющимся данным, Дениз, бабушка трех девочек в возрасте 10, 12 и 14 лет, продавала своих внучек мужчинам за деньги на протяжении минимум десяти лет. Женщина контролировала распорядок дня жертв и сводила их с мужчинами постарше за плату.

Дениз Морено, согласно выводам полиции, получала прямую экономическую выгоду. Данные и показания, собранные в ходе расследования, подтверждают, что передача девочек разным мужчинам происходила неоднократно, всегда с согласия бабушки. Одна из жертв рассказала, что, когда ей было 11, она подверглась групповому изнасилованию. Перед этим Дениз сама вступила в половые контакты с тремя мужчинами одновременно.

Ее сообщником был 60-летний пилот латиноамериканской авиакомпании Latam Сержио Антонио Лопес, который покрывал расходы, угрожал жертвам и заставлял их знакомить его с подругами-одноклассницами. В итоге мужчину задержали прямо в самолете перед вылетом из аэропорта Конгоньяс в Рио. Также полиция арестовала Симоне да Силву, у которой в телефоне нашли детскую порнографию. Расследование по делу, начатое прошлой осенью, продолжается.

Ранее педофил торговал детским порно в мессенджере и попал за решетку в Петербурге.
 
