IKEA отзывает популярные светильники из-за риска поражения электрическим током

Yle: IKEA отзывает светильники Nymåne из-за риска удара током
РИА «Новости»

Компания по продаже товаров для дома IKEA отзывает часть светильников Nymåne из-за риска поражения электрическим током. Компания призвала покупателей немедленно прекратить использование затронутых изделий и обратиться в службу поддержки, пишет Yle.

Как сообщила компания, отзыв связан с производственным дефектом, который может привести к электрическому разряду при эксплуатации ламп. Под отзыв попали отдельные модели светильников серии Nymåne с определенными датами производства и идентификационными номерами.

В компании уточнили, что изделия, произведенные вне указанного периода или имеющие другие идентификационные номера, не представляют опасности и отзыву не подлежат.

Маркировку с датой производства и номером поставщика можно найти на наклейке внутри абажура настенных светильников и ламп для чтения — она становится видимой после снятия лампочки. У двойных настенных светильников соответствующая информация размещена на задней стороне корпуса.

IKEA также призвала клиентов проинформировать других людей об отзыве, если светильники были подарены, проданы или переданы во временное пользование.

Ранее сообщалось, что классическую синюю сумку IKEA снимают с производства.
 
