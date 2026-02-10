Лавров заявил, что Трамп хочет завладеть глобальным рынком энергоносителей

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью НТВ, что президент США Дональд Трамп хочет завладеть глобальным рынком энергоносителей.

По словам Лаврова, Трамп контактировал со всеми странами, покупающими нефть и газ у России.

«У Трампа был контакт со всеми странами, покупающими российскую нефть и газ: с Индией, после чего он объявил, что Индия не будет покупать российскую нефть. Индия этого не подтвердила. Но цель, которая стоит, — завладеть рынком энергоносителей в мировом масштабе», — отметил Лавров.

Накануне посол РФ в Индии Денис Алипов заявил, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, несмотря на попытки Запада помешать сотрудничеству.

Алипов отметил, что российские углеводороды составляют основу импортной корзины индийской экономики. Это связано в первую очередь с существенными скидками со стороны России, что делает покупку нефти выходной для Индии.

2 февраля президент США Дональд Трамп говорил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. Американский президент назвал индийского премьера «одним из лучших друзей» и подчеркнул значимость достигнутых договоренностей.

Ранее министр нефти Индии заявил о снижении закупок топлива из России.