Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Лавров заявил, что Трамп хочет завладеть глобальным рынком энергоносителей

Лавров: Трамп желает полностью контролировать глобальный рынок энергоносителей
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью НТВ, что президент США Дональд Трамп хочет завладеть глобальным рынком энергоносителей.

По словам Лаврова, Трамп контактировал со всеми странами, покупающими нефть и газ у России.

«У Трампа был контакт со всеми странами, покупающими российскую нефть и газ: с Индией, после чего он объявил, что Индия не будет покупать российскую нефть. Индия этого не подтвердила. Но цель, которая стоит, — завладеть рынком энергоносителей в мировом масштабе», — отметил Лавров.

Накануне посол РФ в Индии Денис Алипов заявил, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Индию, несмотря на попытки Запада помешать сотрудничеству.

Алипов отметил, что российские углеводороды составляют основу импортной корзины индийской экономики. Это связано в первую очередь с существенными скидками со стороны России, что делает покупку нефти выходной для Индии.

2 февраля президент США Дональд Трамп говорил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. Американский президент назвал индийского премьера «одним из лучших друзей» и подчеркнул значимость достигнутых договоренностей.

Ранее министр нефти Индии заявил о снижении закупок топлива из России.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!